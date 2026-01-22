Yeni Şafak
Yunanistan 'nüfus' programını duyurdu: 10 bin avroya kadar destek

18:3722/01/2026, Perşembe
AA
Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu
Yunanistan'da hükümet, Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak ve kırsal bölgelerdeki sosyal çöküşü önlemek için destek programı hazırladı. Hazırlanan programa ilişkin açıklama yapan Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, söz konusu bölgelere kalıcı ikamet amacıyla taşınan ailelere maddi destek ve çeşitli uyum hizmetlerinin sunulacağını aktardı.

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak amacıyla, bu bölgelere kalıcı olarak taşınanlara 10 bin avroya kadar maddi destek sağlanacağını açıkladı.

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak amacıyla destek programı hazırladıklarını belirtti.

Mihailidu, düzenlemenin amacının, uzun süredir devam eden nüfus azalmasını ve yaşlanmayı durdurmak, kırsal bölgelerdeki sosyal çöküşü önlemek ve sınır bölgelerinde yaşamayı seçen aileleri teşvik etmek olduğunu söyledi.

Programa göre Dimetoka ve Kumçiftliği belediyeleri başta olmak üzere Rodop ilindeki bazı yerleşimler destek kapsamına alındı.

Programdan yararlanmak isteyenlerin, söz konusu bölgelere kalıcı ikamet amacıyla taşınmaları ve resmi olarak bu adreslerde ikamet etmeleri gerekiyor.

Mevsimlik çalışanlar ve geçici yerleşimler, uygulama kapsamı dışında tutulacak.

Maddi desteğin yanı sıra, yerel yönetimler, yeni yerleşenlere yönelik sosyal destek, okulda yemek ve çeşitli uyum hizmetleri de sunacak.

Yetkililer, uygulamanın, ilerleyen dönemde nüfus kaybı yaşayan diğer kırsal bölgeler için de yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Yunanistan'da son yıllarda özellikle kırsal kesimde hızlanan göç, birçok köyde ticari faaliyetlerin azalmasına ve sosyal hayatın zayıflamasına yol açarken, hükümet yeni teşvik programıyla bu süreci tersine çevirmeyi hedefliyor.



#Gümülcine
#Meriç
#Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu
