Yürekleri ağza getiren görüntü: Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü

Fransa’nın başkenti Paris’te 27 yaşındaki ip cambazı Nathan Paulin, yürekleri ağza getiren bir gösteriye imza attı. Eyfel Kulesi’nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu’na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçen Paulin, yürüyüşünü izleyenlerin alkışları eşliğinde başarı ile tamamladı. Yalnızca 2,5 santimetre genişliğindeki bir ipin üzerinde yürüyen Paulin’in gösteri sırasından belinde güvenlik halatı olduğu aktarıldı.

İHA

Zaman zaman yürüdüğü telin üzerine oturan ve yatan Paulin, kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişiye şov yapmayı da ihmal etmedi.

İHA

Öte yandan Paulin, 2017 yılında ise yine Paris’te engellilere yardım amacıyla Eyfel Kulesi ile Chaillot Sarayı arasındaki mesafeyi ip üzerinde yürümüştü.

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İHA





OYNAT 00:56 Ateş cambazı feci şekilde yandı Rusya'da gösteri yapan ateş cambazlarından biri elindeki meşaleye üflediği anda alevler yüzüne sıçradı. Şahıs ateşi elleriyle söndürmeye çalıştığı sırada alevler daha da büyüyünce yardıma izleyiciler koştu. Yapılan müdahale ile cambazın yanması engellenirken, olay anı ve izleyicilerin yaşadığı panik görüntülere de anbean yansıdı. BiP'te paylaş

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