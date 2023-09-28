HDL, kardiyovasküler sağlık için kritik öneme sahip olan bir kolesteroldür. Düşük HDL seviyeleri, kalp sağlığı için risk oluşturabilir. Bu nedenle, HDL seviyelerini optimal aralıkta tutmak için yaşam tarzı değişikliklerini benimsemek önemlidir. Peki, HDL kolesterol değeri kaç olmalıdır, yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte HDL kolesterol yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri, belirtileri ve merak edilenler...