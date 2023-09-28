HDL kolestrolü
HDL, kardiyovasküler sağlık için kritik öneme sahip olan bir kolesteroldür. Düşük HDL seviyeleri, kalp sağlığı için risk oluşturabilir. Bu nedenle, HDL seviyelerini optimal aralıkta tutmak için yaşam tarzı değişikliklerini benimsemek önemlidir. Peki, HDL kolesterol değeri kaç olmalıdır, yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte HDL kolesterol yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri, belirtileri ve merak edilenler...
HDL Kolesterol Nedir?
HDL, "Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein" anlamına gelir.
Halk arasında "iyi kolesterol" olarak bilinir.
Vücudu LDL (kötü kolesterol) gibi zararlı kolesterollerden korumaya yardımcı olur.
HDL'nin Vücuttaki Rolü Nedir?
HDL, fazla kolesteroli dokulardan alarak karaciğere taşır. Bu şekilde vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Arterlerin sertleşmesini önleyerek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.
HDL Kolesterol değeri kaç olmalıdır?
Sağlıklı yetişkin bir bireylerde kalp ve damar hastalılarının oluşum riskini azaltmak için HDL kolesterolünün kandaki seviyesi kadınlarda 40 mg/dL ve erkeklerde 50 mg/dL’nin üzerinde olmalıdır. HDL düzeyinin kanda tek başına yüksek olması yeterli değildir. Aynı zamanda LDL kolesterolünün 130 mg/dL ve total kolesterol seviyesinin de 200 mg/dL altında bulunması gerekir.
HDL Düşüklüğü Neden Tehlikelidir?
Düşük HDL seviyeleri, arterlerde plak birikimini teşvik edebilir, bu da arterlerin sertleşmesine yol açar.
Kalp hastalığı riskini artırabilir.
Düşük HDL, yüksek LDL ile birleştiğinde risk daha da artar.
HDL Seviyesi Nasıl Ölçülür?
Kolesterol testi ile kanınızdaki HDL seviyesi ölçülür.
Genel kolesterol profili, HDL'nin yanı sıra LDL ve trigliseridleri de içerir.
HDL Seviyelerini Yükseltmek İçin Ne Yapmalı?
Sağlıklı bir diyet benimsemek.
Düzenli egzersiz yapmak.
Sigara içmemek.
Kilo kontrolü sağlamak.
Doymuş yağ ve trans yağ tüketimini sınırlamak.