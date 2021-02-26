Hemen uyutan bebek ninnileri: Bebek rahatlatan ninni listesi

Anne ve babaların en çok zorluk yaşadıkları durumlardan birisi bebeklerin gece uyku düzenlerinin olmamasıdır. Özellikle çalışan bir anne veya çalışan bir baba uykusuz geçen bir gecenin ardından zor bir gün geçirebilir. Bu sebeple bebeklerin uygun zamanda uykuya dalmaları ebeveynler için çok önemlidir. Evli çiftlerin ailelerine yeni bir üye katılması ile bütün hayat düzenleri değişir. Özellikle ilk defa anne ve baba olan kişilerin bebekleri doğduğu zaman günleri uykusuz ve yorucu geçer. Bu yeni hayat düzeninde ebeveynlerin zorluk çekmemesi için doğru planlamalar yapmaları gerekir. Bebeğini uyutmada zorluk çeken ebeveynler çeşitli yollara başvurabilirler. Genellikle başvurulan bu yollardan en çok tercih edileni bebekleri rahatlatacak bir ninni dinletilmesidir. Bebeklerin uyumasında başvurulan ninni yöntemi bebeklerin mayışmasına yardımcı olur. Bebeklerin uyuması için gerekli olan ortam özellikleri şunlardır:

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· Çok ışık almayan, loş ortam,

· Sessiz ve sakin bir ortam,

· Hafif ve rahatlatıcı etkili bir ninni,

· Orta sıcaklığı sahip bir ortam.

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA



Bu ninninin ortaya çıkış tarihi 2004’tür. Mircan Kaya isimli sanatçı tarafından bestelenen bu ninni “Bizim Ninniler” albümünde yer alır. Bu ninni çocuklara hitap eden bir müzik türüdür. Bebeklerin uyutulması dışında aynı zamanda oyun oynamaları sırasında da tercih edilen bir ninnidir. Dandini dandini dastana ninnisinin ilk dörtlüğü şu şekildedir:

“Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı

Eeee eee eee eee

Eeee eee eee eee”



UYUSUN DA BÜYÜSÜN

Bebeklerin uyutulması sırasında bu ninninin dinletilmesi ile bebekler genellikle mayışırlar. Bu ninni Mircan Kaya tarafından “Bizim Ninniler” albümünde söylenmiştir. Çocukların ve bebeklerin çok severek dinlediği bu ninni 2004 yılında ortaya çıkmıştır. Uyusun da büyüsün ninnisinin ilk dörtlüğü şu şekildedir:

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“Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni

Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni”

ÇAMLIBEL’DEN ÇIKTIM YAYAN

Bebeklerin uyutulmasında tercih edilen yöntemlerden biri olan ninni dinletilmesinde en popüler ninnilerden birisi Çamlıbel'den çıktım yayan’dır. Bu ninni Mircan Kaya tarafından “Bizim Ninniler” albümünde söylenmiştir. Bu ninni 2004 yılında ortaya çıkmıştır. Çamlıbel’den çıktım yayan ninnisinin ilk dörtlüğü şöyledir:

“Çamlıbel'den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy”

ATEM TUTEM MEN SENİ

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Bu ninni bebeklerin uyutulmasında rahatlatıcı bir özelliğe sahip olmasının yanında öğrenme zorluğu çeken çocukların gelişimlerinde de fayda sağlar. Atem tutem men seni ninnisi Mircan Kaya tarafından söylenen bir ninnidir. Bu ninninin ortaya çıkışı 2004 yılındadır. Bu ninni “Bizim Ninniler” albümündeki eserlerden birisidir. Atem tutem men seni ninnisinin ilk kıtası şu şekildedir:

“Atem tutem men seni

Şekere gatem men seni

Akşam baben gelende -oy

Önüne atem men seni

Akşam baben gelende -oy

Önüne atem men seni”

E BEBEĞİM

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1992 yılında Kayahan tarafından “Odalarda Işıksızım” albümünde çıkarılan bir ninnidir. E bebeğim ninnisi Kayahan dışında Nilüfer gibi başka sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Bebeklerin uykuya dalma sırasında bu ninni çok rahatlatıcı bir etki bırakır. E bebeğim ninnisinin ilk kıtası şu şekildedir:

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“Kırmızı pabuçları

Duruyor başucunda

Başı düşmüş yastığa

Uyuyor mışıl mışıl

E bebeğim, e e e

E bebeğim, e e e”

ANNESİ ONU ÇOK SEVERMİŞ



2000 yılında “Gönül Sayfam” albümünde Kayahan tarafından seslendirilmiş bir ninnidir. Ne kadar pop şarkı kategorisinde bir albüm olsa da Annesi onu çok severmiş eseri bir ninnidir. Ninninin bestesi bebeklerde rahatlatıcı ve mayıştırıcı bir özellik gösterir. Annesi onu çok severmiş ninnisinin ilk kıtası şu şekildedir:

“Uykudan uyanmış

Gülermiş, bakarmış

Annesi onu çok öpermiş, severmiş

Okula gidermiş, yazarmış, çizermiş

Babası onu çok öpermiş, severmiş”

FIŞ FIŞ KAYIKÇI

Bu ninni Mircan Kaya tarafından 2004 yılında çıkarmış olduğu Bizim Ninniler albümünde yer alır.

arasında ilk sırada olmasının yanında aynı zamanda bebeklerin oyun oynamalarında da bu ninni dinletilir. Fış fış kayıkçı ninnisi ilk kıtası şöyledir: