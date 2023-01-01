Hemşire sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde görevli olan sağlık personelleridir. Kadınlara Hemşire erkeklere ise Hemşir denir. Hemşirenin bazı sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Peki, hemşire nasıl olunur? Hemşire olmanın şartları neler?

Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire olmak için üniversite sınavına mutlaka girmiş olmanız gerekiyor. Üniversite sınavına girdikten sonra üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olarak hemşirelik unvanına sahip olabilirsiniz. Hemşire olmak için bazı şartlara uyuyor olmanız gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanırken mutlaka sayısal bölümden hazırlanmanız gerekiyor. Bunun için de Fen bilimleri, Türkçe ve Matematik derslerinden iyi netler yapıyor olmak gerekir.

Hastanelere hemşirelik başvurusu nasıl yapılır?

Hemşirelik yapmaya başlamak için yapılacak olan başvurular, genellikle özel hastaneler için geçerlidir. Devlet hastanelerinde ya da devlete bağlı olan diğer sağlık kurumlarında hemşire olunabilmesi için KPSS'ye girilmesi ve atama için yeterli olan puanın alınması gereklidir. Özel hastanelerde hemşire olmak isteyen kişiler ise, ihtiyaç durumlarında hastaneler tarafından açılmış olan iş ilanlarına başvuru yaparak ve iş görüşmelerinden geçerek mesleklerini yapmaya başlayabilirler.

Hemşire Olma Şartları Nelerdir?

Hemşire olmak bazı şartlara uymanız gerekiyor. Hemşire olmak için tüm şartlar şunlardır;

- Üniversitelerin Hemşirelik bölümünden mezun olmak gerekir.

- Problem çözme yetisi olması.

- Her detaya dikkat ve detaycı olmak.

- Dikkat eksikliği olmaması.

- Hastalara karşı sevecen ve şefkatli yaklaşmalı. Onlara karşı her zaman anlayışlı olmalı.

- Empati yapması bu duygusunun gelişmiş olması.

- İletişim kurma becerileri yüksek olmalı. Hasta ve yakınlarıyla iyi bir iletişim kurmaları gerekir.

- Hastanın ihtiyacına yönelik dikkatli olmalı ve tutumlu yaklaşım sergilemeli.

Hemşire Görev ve Sorumlulukları

Hemşirelerin yerine getirmesi gereken zorlu görev ve sorumluluklar vardır. Bunların hepsini başarı ile tamamlayan hemşireler, iş hayatında başarılı olabilirler. Hemşirelerin görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

- Hasta bakımını planlamak.

- Operasyon öncesi ve sonrasında hastaya gerekli bakım sağlamak.

- Serum uygulamak.

- İlaç tedavisi uygulamak.

- Hastanın tıbbi öykülerini raporlamak ve değişiklikleri izlemek.

- Hasta kan örneği almak.

- Tetkikler için hastayı hazırlamak.

- Hastanın; şeker, kan basıncı ve ateş ölçümlerini yapmak.

- Acil durumlarda bakım sağlamak.

- Hasta bakımına her yönüyle dikkat etmek.

- Hastaya ve yakınlarına manevi destek sağlamak.

- Temiz ve güvenli olan çalışma ortamını korumak.

- Sağlık personelleriyle beraber çalışmak.

Hemşiree maaşı ne kadar oldu 2023?

5/1 derecesinde çalışan üniversite mezunu hemşire Ocak zammıyla birlikte 15 bin 611 lira maaş alıyor. Memur maaş zammının %30 olması durumunda maaşı 4683 lira artacak ve 20 bin 294 lira olacak. Maaş zammının %40 olması durumunda hemşirelerin alacağı maaş 6244 lira artacak ve 21 bin 855 liraya ulaşacak.







