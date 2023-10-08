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Hizbullah, İsrail'e roket yağdırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu ise abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı. İsrail ordusu, Hizbullah’dan İsrail’e roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Mısır'da da İsraillilere ateş açıldı!

14:13 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hizbullah İsrail ile savaşıyor mu?

Hizbullah İsrail ile savaşıyor mu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyuruldu.

Hizbullah İsrail ile savaşıyor mu?

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu. Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedildi. İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Lübnan'ın Şeyh dağlarının güneyindeki Şeba beldesinin karşısında bulunan İsrail ordusuna ait radar kulesi hedef alındığı belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Mısır'da 2 İsrailli turist öldürüldü

Al Arabiya'nın Mısırlı kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre Mısır'ın İskenderiye kentinde polis, İsraillileri taşıyan otobüse silahıyla ateş açtı. Saldırıda 2 İsrailli turist öldü, 1 Mısırlı yaralandı. Saldırıyı düzenleyen polis gözaltına alındı.

Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşte dakika dakika yaşananlar....


#Hizbullah
#israil
#filistin
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