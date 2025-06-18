Hürremşehr füzesi nedir? İran’ın Hürremşehr balistik füzesi özellikleri ve menzili

İran’ın en gelişmiş balistik füzelerinden biri olan Hürremşehr, 2.000 kilometre menzili ve 1.800 kilograma kadar harp başlığı taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sıvı yakıt teknolojisiyle çalışan füze, yüksek isabet oranı ve hipersonik hızlara ulaşabilen yapısıyla İran’ın caydırıcı gücünün simgesi olarak öne çıkıyor. Kuzey Kore teknolojisiyle geliştirilen Hürremşehr-4 versiyonu, çoklu savaş başlığı taşıyabilmesiyle İsrail dahil bölgesel tehditlere karşı ciddi bir stratejik silah olarak görülüyor.