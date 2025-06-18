Hürremşehr füzesi nedir? İran’ın Hürremşehr balistik füzesi özellikleri ve menzili

Hürremşehir füzesinin aşteşlendiği bilgileri sonrasında, balistik füzenin özellikleri de araştırılmaya başlandı. İsrail-İran arasındaki çatışmalar sürerken Hürremşehr-4 füzesinin menzili, hızı, diğer balikstik ve hipersonik füzelere göre avantajları ile farkları da merak ediliyor. İşte İran'ın en önemli silahlarından olan Hürremşehr füzesinin teknik özellikleri.
İran’ın en gelişmiş balistik füzelerinden biri olan Hürremşehr, 2.000 kilometre menzili ve 1.800 kilograma kadar harp başlığı taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sıvı yakıt teknolojisiyle çalışan füze, yüksek isabet oranı ve hipersonik hızlara ulaşabilen yapısıyla İran’ın caydırıcı gücünün simgesi olarak öne çıkıyor. Kuzey Kore teknolojisiyle geliştirilen Hürremşehr-4 versiyonu, çoklu savaş başlığı taşıyabilmesiyle İsrail dahil bölgesel tehditlere karşı ciddi bir stratejik silah olarak görülüyor.
HÜRREMŞEHR BALİSTİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ
Avantajları ve Farkları
İRAN'IN BALİSTİK FÜZELERİ
Menzil: ~1.700 km
Savaş Başlığı: 750 kg
Yakıt Türü: Sıvı yakıt
Hazırlık Süresi: Hürremşehr’e göre daha uzun
Manevra Kabiliyeti: Orta
➡ Hürremşehr'e benzer yapıda ama daha küçük başlık taşıyabiliyor. İlk nesil hassas güdümlü İran füzelerinden biri.
Menzil: ~1.800 km
Savaş Başlığı: 650–750 kg
Yakıt Türü: Sıvı yakıt
Hazırlık Süresi: Görece uzun
Manevra Kabiliyeti: Orta
➡ Emad ile benzer sınıfta. Uzak menzilli ve sabit hedeflere karşı kullanıma uygun.
Menzil: 2.000–2.500 km
Savaş Başlığı: 500–1.000 kg
Yakıt Türü: Katı yakıt
Hazırlık Süresi: Daha kısa (katı yakıt avantajı)
Manevra Kabiliyeti: Orta
➡ Katı yakıtlı yapısıyla daha hızlı fırlatılabilir, mobil kullanım açısından avantajlı.
Menzil: ~300–500 km
Savaş Başlığı: 450–500 kg
Yakıt Türü: Katı yakıt
Hazırlık Süresi: Çok kısa (mobil fırlatma sistemleriyle uyumlu)
Manevra Kabiliyeti: Düşük
➡ Taktik sahalarda, kısa menzilli ve hızlı müdahale amaçlı kullanılıyor.