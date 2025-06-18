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Hürremşehr füzesi nedir? İran’ın Hürremşehr balistik füzesi özellikleri ve menzili

Hürremşehr füzesi nedir? İran’ın Hürremşehr balistik füzesi özellikleri ve menzili

20:5518/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hurremşehr füzesi özellikleri ve farkları
Hurremşehr füzesi özellikleri ve farkları

Hürremşehir füzesinin aşteşlendiği bilgileri sonrasında, balistik füzenin özellikleri de araştırılmaya başlandı. İsrail-İran arasındaki çatışmalar sürerken Hürremşehr-4 füzesinin menzili, hızı, diğer balikstik ve hipersonik füzelere göre avantajları ile farkları da merak ediliyor. İşte İran'ın en önemli silahlarından olan Hürremşehr füzesinin teknik özellikleri.

İran’ın en gelişmiş balistik füzelerinden biri olan Hürremşehr, 2.000 kilometre menzili ve 1.800 kilograma kadar harp başlığı taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sıvı yakıt teknolojisiyle çalışan füze, yüksek isabet oranı ve hipersonik hızlara ulaşabilen yapısıyla İran’ın caydırıcı gücünün simgesi olarak öne çıkıyor. Kuzey Kore teknolojisiyle geliştirilen Hürremşehr-4 versiyonu, çoklu savaş başlığı taşıyabilmesiyle İsrail dahil bölgesel tehditlere karşı ciddi bir stratejik silah olarak görülüyor.


HÜRREMŞEHR BALİSTİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

İsim
: Hürremşehr (4. nesil versiyonu: Hayber)
Füze Tipi:
Orta menzilli balistik füze (MRBM)
Uzunluk:
Yaklaşık 13 metre
Menzil:
2.000 kilometre
Harita Üzerinde Menzil
: İran’dan Romanya’ya kadar ulaşabiliyor
Harp Başlığı Kapasitesi:
1.500 – 1.800 kg (tekli konvansiyonel veya çoklu savaş başlıkları)
Yakıt Tipi:
Sıvı yakıtlı sistem (hipergolik yakıt teknolojisi)
Hız:
10–12 Mach arası (hipersonik hız bandının üzerinde olduğu iddia ediliyor)
Geliştirici Ortaklık:
Kuzey Kore ile iş birliği (Hwasong-10 benzeri yapıda)
İlk Tanıtım:
2017 (geliştirilmiş 4. nesil versiyonu 2023'te tanıtıldı)
Kod Adı:
Hayber (Hürremşehr-4 versiyonu için)

Avantajları ve Farkları

Gelişmiş Harp Başlığı Taşıma Kapasitesi:
Diğer İran füzeleri genellikle 500-750 kg başlık taşırken, Hürremşehr bu kapasiteyi 1800 kg'a kadar çıkarabiliyor.
Çoklu Savaş Başlığı Yeteneği:
Tek büyük başlık veya çoklu (MRV) başlık taşıyabilir.
Menzil + Güç Kombinasyonu:
Hürremşehr, İsrail dahil pek çok stratejik hedefi vurabilecek menzilde ve yıkım gücünde.
Sıvı Yakıtın Dezavantajı:
Katı yakıtlı füzelere göre daha fazla hazırlık süresi gerektirir (bu da erken fark edilme riski doğurabilir).


İRAN'IN BALİSTİK FÜZELERİ

Emad

Menzil: ~1.700 km

Savaş Başlığı: 750 kg

Yakıt Türü: Sıvı yakıt

Hazırlık Süresi: Hürremşehr’e göre daha uzun

Manevra Kabiliyeti: Orta

➡ Hürremşehr'e benzer yapıda ama daha küçük başlık taşıyabiliyor. İlk nesil hassas güdümlü İran füzelerinden biri.


Ghadr-F

Menzil: ~1.800 km

Savaş Başlığı: 650–750 kg

Yakıt Türü: Sıvı yakıt

Hazırlık Süresi: Görece uzun

Manevra Kabiliyeti: Orta

➡ Emad ile benzer sınıfta. Uzak menzilli ve sabit hedeflere karşı kullanıma uygun.


Sejjil

Menzil: 2.000–2.500 km

Savaş Başlığı: 500–1.000 kg

Yakıt Türü: Katı yakıt

Hazırlık Süresi: Daha kısa (katı yakıt avantajı)

Manevra Kabiliyeti: Orta

➡ Katı yakıtlı yapısıyla daha hızlı fırlatılabilir, mobil kullanım açısından avantajlı.


Fattah-110

Menzil: ~300–500 km

Savaş Başlığı: 450–500 kg

Yakıt Türü: Katı yakıt

Hazırlık Süresi: Çok kısa (mobil fırlatma sistemleriyle uyumlu)

Manevra Kabiliyeti: Düşük

➡ Taktik sahalarda, kısa menzilli ve hızlı müdahale amaçlı kullanılıyor.


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#İran
#Balistik füze
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Hürremşehr füzesi nedir? İran’ın Hürremşehr balistik füzesi özellikleri ve menzili