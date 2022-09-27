IBAN numaramı nasıl öğrenebilirim?

Bankalarda hesabı olan kişiler için önemli numaralardan birisi iban numaralarıdır. Para göndermede ya da para transfer işlemlerinde iban numarası karşımıza çıkmaktadır. IBAN numarası tüm dünyada kullanılan oldukça faydalı bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde karışıklık yaşanmasının önüne geçilmiştir. IBAN numaraları kişilere özel oluşturulmaktadır. Birden çok bankada hesabınız varsa eğer her bankadaki IBAN numaranız farklı olacaktır. Peki IBAN numarası nasıl alınır, nasıl öğrenilir?

IBAN nasıl öğrenilir?

IBAN'ı hesabınızın bulunduğu banka şubesinden, çağrı merkezinden veya bankanın internet sitesindeki hesaplama araçları aracılığıyla temin edebilirsiniz.

IBAN, bir müşteriye ait hesap numarasını tanımlar. Dolayısıyla, müşterinin para transferine konu olan her hesabı için bir IBAN’ı vardır. Bir müşterinin birden fazla hesabı olabileceği için birden fazla IBAN’ı da olabilir.

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Maaş kartında IBAN numarası nerede yazar?

IBAN öğrenmek istediğiniz hesaba ait kartın üzerinde yer alan TR ile başlayıp 16 haneli numara IBAN numarasıdır. Bu numara bazı kartların arka yüzünde de olabilir. Bazı banka kartlarının üzerinde ise hiç olmaya da bilir. Bazı banka kartlarının ise sadece hesap numaranız yazar.

IBAN İnternetten nasıl öğrenilir?

IBAN numarasını internet üzerinden öğrenme şansınız vardır. Bunun için yapmanız gereken hesabınıza bağlı olan internet şubesine girmektir. Bu şekilde IBAN numaranızı rahatlıkla öğrenme şansınız vardır.

IBAN numarası ülkemizde 24 haneli olarak kullanılmaktadır. Başka ülkelerde daha çok hane kullanıldığı da görülmüştür. IBAN numaranızı tam olarak bilmeniz lazımdır. Eksik hane olduğu zaman IBAN numarası hiçbir işe yaramaz. Buna dikkat ederek IBAN numarasının tüm hanelerini bilmeniz lazımdır.

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IBAN numarasını bankanın müşteri hizmetleri ile online olarak bağlantı kurarak da öğrenebilirsiniz. Sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde verdikten sonra IBAN numarasını alma şansınız vardır. Bunun için internetten rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamamak için IBAN numaranızı eksiksiz olarak öğrenmelisiniz.

IBAN numarası nasıl nereden öğrenilir?

Banka yada kredi kartı üzerlerinde

ATM üzerinden giriş mevduat hesabımıza giriş yapıldığı zaman

İnternet bankacılığımıza giriş yapıldığında göre biliriz.

IBAN doğrulama nedir?

IBAN doğrulaması, IBAN’ın standarda uygun formatta oluşturulup oluşturulmadığını kontrol eder. Bir başka ülkeye ya da bankaya para transferi yapmak isteyen bir müşteri, alıcının IBAN'ını gönderici bankaya verdiğinde, transfer yapılmadan önce alıcının IBAN'ı gönderici banka tarafından kontrol edilir. IBAN hatalı ise, para karşı bankaya gönderilmez ve hatalı işlem yapılması en başta engellenir. Para transferinden önce yapılan IBAN doğrulaması sadece geçerli bir IBAN kullanıldığını göstermekte, kişi ile hesap numarasını eşleştirmemektedir.

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Ziraat Bankası IBAN sorgulama nasıl yapılır?

Bankamızda tanımlı cep telefonunuzdan IBANBILGI yazıp boşluk bırakıp kartınızın son 6 hanesini 4747'ye SMS gönderdiğinizde kartınıza tanımlı hesapların "IBAN bilgisini" SMS ile öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası iban numarası nasıl öğrenilir?

Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'nda, Hesaplar ve Ürünler > Hesaplarım > Hesap bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi veya size en yakın Garanti BBVA şubesi'nden de IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz.

İş Bankası IBAN Sorgulama - Öğrenme

İş Bankası Hesabınıza ait IBAN numaranızı Bankanın internet sitesi üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bunun için bankanın resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekir.

İş Bankası IBAN No Dönüştürme için hemen http://www.isbank.com.tr/TR/ib... linkine tıklayarak İş Bankası IBAN Hesaplama Aracı Sayfasına ulaşabilirsiniz. Hesaplama işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki bilgilere gereksinim duyacaksınız:

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Hesap Tipi

Banka Şube Kodu

Banka Hesap Numarası

Hesap Tipi ; Vadesiz TL ve Vadesiz DTH seçeneklerinden birisi seçilmelidir. Vadesiz TL ile Türk Lirası cinsinden hesabınıza ait IBAN numarasını öğrenebilirsiniz. Döviz işlemleri için IBAN numarası öğrenmek için ise Vadesiz DTH’yi seçmelisiniz. Vadesiz DTH Nedir : DTH – Döviz Tevdiat Hesabı demektir.

Yapı Kredi hesabımın IBAN'ını nasıl öğrenebilirim?

Yapı Kredi IBAN sorgulama yapmak için bankanın internet sitesi üzerinden bireysel bankacılık hesaplama araçları kısmından IBAN kolaylıkla öğrenilebilmekte, Yapı Kredi ınternet Bankacılığı "Hesaplar" menüsü "Hesaplarınız" adımında yer alan "IBAN BİLGİLERİ" bölümünden, 444 0 444 Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'nden veya size en yakın Yapı Kredi şubesi'nden de IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz.

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