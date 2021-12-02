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İBB trafik yol durumu! CANLI trafik takip

Büyükşehirlerdeki trafik çilesi her geçen gün artıyor. TEM, E-5 ve D-100 Karayolu çeşitli nedenlerle trafik çileden çıkarıyor. İBB trafik yol durumu canlı takibini haberimizdeki bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

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İBB trafik yol durumu! CANLI trafik takip
Trafik takip

Büyükşehirlerdeki trafik çilesi her geçen gün artıyor. TEM, E-5 ve D-100 Karayolu çeşitli nedenlerle trafik çileden çıkarıyor. İBB trafik yol durumu canlı takibini haberimizdeki bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

TRAFİK EĞİTİMİ

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda düzenlediği eğitimlere devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli Ahmet Hocaoğlu ve Mezitli İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitim verdi. Düzenlenen eğitimde karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca ekipler sunumun ardından gelen soruları da yanıtladı.

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