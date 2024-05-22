İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların kapanış tarihini merak ediyor. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem ne zaman bitiyor?
Okullarda 2. dönem ne zaman bitiyor?
Öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.
2023-2024 yaz tatili kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.
2024-2025 eğitim-öğretim takvimi belli oldu mu?
2024-2025 yılı eğitim- öğretim takvimi MEB tarafından henüz yayınlanmadı.