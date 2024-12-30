Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmen Evi’nde gazetecilerle bir araya geldi. 2024 yılının değerlendirmesini yapan Tekin, 2025’te hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi. Tekin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda artık karne verilmeyeceğini açıkladı. Karne yerine öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal gelişimlerini içeren gelişim raporları hazırlanacak. Bu uygulamanın, öğrencilerin başarılarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Öğretmen atamalarında nasıl yapılacak, KPSS kalkacak mı?

Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 KPSS ile mevcut atama prosedürlerinin devam edeceğini belirten Tekin, 2025’te ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav sisteminin devreye gireceğini duyurdu.

AGS’nin Özellikleri: Akademi Giriş Sınavı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan programları içerecek ve test odaklı KPSS’den farklı bir yapıya sahip olacak.

Akademi Eğitimi: AGS’yi geçen öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak ve ardından istihdam edilecek.

LGS kalkacak mı?

Velilerin merakla beklediği LGS hakkında da açıklama yapan Tekin, sınavın kaldırılmasının gündemde olmadığını vurguladı. Ancak sınavın içeriğinin müfredatla uyumlu hale getirileceğini belirtti. Bu kapsamda, öğrencilerin müfredat materyalleriyle uyumlu bir sınav süreci yaşayacağı ifade edildi.

Özel okul ücretlerine düzenleme geliyor

Özel okullardaki yüksek ücretler ve fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili de çalışma başlatıldı. Tekin, özel okulların öğretmen maaşlarının kamu maaşlarına yakın olduğunu belirterek, okul ücretleri ve ek masraflara ilişkin bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

2025 Düzenlemesi: Özel okullardaki fahiş fiyatlarla kitap ve kırtasiye satışlarının önüne geçmek için yeni yönetmelik devreye girecek.

BİLSEM’de yerli ve milli zeka testi dönemi

Tekin, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarında kullanılacak yerli ve milli zeka testi uygulamasını duyurdu. İlk kez 2025 yılında uygulanacak olan bu sistemin, Türkiye’nin eğitim alanındaki bağımsızlığını güçlendirmesi bekleniyor.















