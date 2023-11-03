2024 IMEI kayıt ücretleri
TÜİK'in açıkladığı Ekim 2023 enflasyon oranı verileri ile vergi ve harçlar yeni yılda artış gösterecek. 2023 yılının başında 6 bin TL civarı olan ve yürürlüğe alınan en son karar sonrasında 20 bin TL seviyesine çıkan IMEI kayıt ücreti, yeni yılda yüzde 58 oranında artacak. Bu kapsamda birçok vatandaş ‘IMEI kayıt ücreti yüzde kaç arttı, 2024’te ne kadar olacak?’ sorusunu cevabını aramaya başladı. İşte 2024 yılı IMEI kayıt ücretleri.
IMEI KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeni zamlar sonrasında yurtdışından getirilen cep telefonu harcı 20000 TL'den 31692 TL'ye yükselecek. Buna göre 2024 IMEI kayıt ücreti 31692 TL olarak uygulanacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ GÜNCEL ÜCRETİ NE KADAR?
2023'ün başında 6.091 TL olan IMEI kayıt ücreti alınan kararla 20 bin TL’ye yükseltilmişti.
IMEI KAYIT ÜCRETLERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
-2015: 131.50₺
-2018: 500₺
-2019: 1.500₺
-2020: 1.838,70₺
-2021: 2.006,20₺
-2022: 2.732,40₺
-2023 7 Temmuz: 6.091,30₺
-2023 8 Temmuz ve Sonrası: 20.000₺
-2024: 31.692₺