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İnna enzelnahu fi leyletil kadr ayeti ile başlayan Kadir suresi Arapça okunuşu

Kadir gecesi, Ramazan ayının son günlerinde bulunmaktadır. Kur'an'da Kadir suresinde kadir gecesinin fazileti haberimizde sizlerle paylaştık. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ayeti kerimesi ile başlayan Kadir suresi okunuşu, kadir suresi Arapça ve mealini haberimizde sizlerle paylaştık.

Yeni Şafak
13:54 . 7/09/2023 Perşembe
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İnna enzelnahu fi leyletil kadr

İnna enzelnahu fi leyletil kadr

Kadir gecesi, Ramazan ayının son günlerinde bulunmaktadır. Kur'an'da Kadir suresinde kadir gecesinin fazileti haberimizde sizlerle paylaştık. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ayeti ile başlayan Kadir suresi okunuşu, kadir suresi Arapça ve mealini haberimizde sizlerle paylaştık.

İNNA ENZELNAHU Fİ LEYLETİL KADR NE DEMEK, TEFSİRİ NEDİR?

İnna enzelnahu fi leyletil kadr, Kadir Suresi'nin ilk ayeti kelimesidir. Anlamı şöyledir; Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

İNNA ENZELNAHU Fİ LEYLETİL KADR İLE BAŞLAYAN KADİR SURESİ OKUNUŞU


Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.



#Kadir suresi
#Kadir suresi Arapça
#Kadir suresi meali
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