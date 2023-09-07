Kadir Gecesi’ne özel olarak indirilmiş olan Kadir Suresi Kadir gecelerinde okunur. Kadir Suresi dışında bu mübarek gecede okunacak başka dualar da vardır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilen gecede yapılan önemlidir. İbadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bir yandan da Kadir Gecesi'nde okunacak duaları merak ediyor. Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? İşte ayrıntılar...