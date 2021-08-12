İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2021? Öğrencilerin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen bursluluk sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, MEB İOKBS ne zaman, 2021 bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak?

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 23:15 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 23:34 Yeni Şafak