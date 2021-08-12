İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen bursluluk sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta olacak? 2021 Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? MEB giriş 2021 İOKBS tarihi...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2021 yılında bursluluk sınavı 5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:00’da başlayacak ve adaylar önceden açıklanan merkezlerde sınavlarını olacaklar.
BURSLULUK SINAVI YERLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
MEB genellikle sınava 2 hafta ya da 10 gün kala sınav merkezlerini açıklıyor. Bu nedenle sınavın 5 Eylül’de yapılacağı göz önüne alınırsa İOKBS sınav yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanabileceği söylenebilir.