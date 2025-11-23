ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için tarih belli oldu. İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Peki 2025 İSG ne zaman yapılacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için tarih belli oldu. İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde online olarak ösym.gov.tr adresinden alındı. Geç başvuru işlemleri de 5 Kasım'da sona erdi. İşte İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi.
İSG ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınav takvimine göre; 2025 İSG sınavı 7 Aralık tarihinde uygulanacak.
İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSG Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.