ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için tarih belli oldu. İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde online olarak ösym.gov.tr adresinden alındı. Geç başvuru işlemleri de 5 Kasım'da sona erdi. İşte İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi.