Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İSG ne zaman yapılacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı tarihi

İSG ne zaman yapılacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı tarihi

15:5823/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İSG sınav tarihi
İSG sınav tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için tarih belli oldu. İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Peki 2025 İSG ne zaman yapılacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için tarih belli oldu. İSG sınavına yönelik başvurular 22-30 Ekim tarihlerinde online olarak ösym.gov.tr adresinden alındı. Geç başvuru işlemleri de 5 Kasım'da sona erdi. İşte İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi.

İSG ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimine göre; 2025 İSG sınavı 7 Aralık tarihinde uygulanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

#İSG
#İSG sınavı
#İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSG ne zaman yapılacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı tarihi