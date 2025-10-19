Yeni Şafak
İŞKUR Gençlik Programı 2025-2026 başvuruları başladı: Gençlik Programı başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı 2025-2026 başvuruları başladı: Gençlik Programı başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

21:58 19/10/2025, Pazar
Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başvuruları başladı. Başvuru tarihleri 18-22 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında başvurular başladı. Program, üniversite öğrencilerine hem iş gücü deneyimi hem de gelir desteği sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak, bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazanmalarına destek olmak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı; devlet üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak kısmi zamanlı aktif iş gücü programı şeklinde uygulanıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamıyor.


Programa katılan öğrenciler haftalık en fazla 3 gün, günlük ise 7,5 saat çalışabilecek. Katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.


Katılım şartları ve başvuru şartları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, katılım şartları ve başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

"Türk vatandaşı olmak. Katılımcının 18 yaşını doldurmuş olması, üniversitenin son bir yıl içinde sigortalısı olmamak ve üniversitenin örgün öğrencisi olmak zorunludur. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak gerekir. Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı olmamak ve programa başlama tarihinde de sigortalı olmamak gerekiyor. Açıköğretim, uzaktan eğitim veya kaydı dondurulmuş öğrenciler programa katılamaz. Hane geliri, asgari ücretin net tutarının 3 katını (66 bin 314 TL) geçmemelidir. Öğrenci yurdunda kalıyor ise belgelemek şartıyla gelir şartından muaftır. Ailesiyle yaşıyorsa, aile gelirleri hesaba katılır. Program süresi 6 aydan azsa 7 gün, uzun sürede ise 10 güne kadar izin hakkı vardır. Uzun vadeli ve kısa vadeli sigortası bulunan öğrenciler söz konusu programdan faydalanamamaktadır."


Ondokuz Mayıs Üniversitesi için 3 bin 238 öğrencinin faydalanabileceği programın başvuruları, 18-22 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.


