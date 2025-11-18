İspanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım İspanya deplasmanında galibiyet peşinde

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda bu akşam İspanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Felix Zwayer yönetecek. İşte İspanya-Türkiye maçından tüm detaylar...





İspanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı saat 22.45'de başlayacak. Mücadele TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.





A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda 5 değişiklik

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve kart cezalısı İsmail Yüksek aday kadrodan çıkarıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında TSİ 22.45’te İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi. Bulgaristan’la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi. Öte yandan İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek’in kamptan ayrıldığı, Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu’nun ise aday kadroya dahil edildiği ifade edildi.





A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 647'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 102 yıllık tarihinde 359'u resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 893 gol attı, kalesinde 924 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 646 müsabakanın 560'nı Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 646 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.





Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu maç​​​​​​​