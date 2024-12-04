Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu. 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı. İşte Selami Yıldız’ın hayatı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini 5 Aralıkta doldurmasının ardından yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız geldi. Peki İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? İşte Selami Yıldız’ın hayatı, biyografisi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?
Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.