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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görülüyor. İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. İşte 29 Mart MGM İstanbul hava durumu raporu...

15:55 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu

Ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından Meteoroloji birçok il için kar yağışı uyarısı verdi. İstanbul'da da bugün karla karışık yağmur etkili oldu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte İstanbul hava durumu bilgisi...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye'de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kentin bazı bölgelerinde yağışların sulu kar ile yağmur şeklinde yağıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışına ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Şen, “Bugün Sinop-Mersin arasına çizgi çekin. Bugün akşama kadar batısı kuvvetli karayel rüzgar (kuzey batı). Doğusu kuvvetli lodos rüzgar (güney batı) rüzgarı var. Batısı kıyılar hariç karla karışık yağmur ve kar, doğusu kuvvetli yağmur. Akşam Batısında yağış kesiliyor doğusunda kar başlıyor.

Bugün Karadeniz, Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adana, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış var. Sıcaklıklar 8-12 derece düşecek. İstanbul yağmurlu 8, Ankara karla karışık yağmur ve kar 4 derece, deprem bölgesinde kuvvetli lodos ve yağmur var.

Bugün İstanbul’un yüksek yerlerine karla karışık yağmur yağabilir. Anadolu yakası yükseklerine öğleden sonra, akşam yağış bitiyor. Hafta sonu tekrar ısınıyor.

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