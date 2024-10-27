İstanbul’da cuma namazı saati, İstanbul ezan saatine göre belirlenmektedir. Cuma namazı, öğle ezanı ile birlikte kılındığı için her hafta İstanbul ezan saatine bakarak cuma namazı vaktini öğrenebilirsiniz. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. İstanbul’da cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı ve güncel ezan saatleri için güvenilir kaynaklardan İstanbul ezan saatini takip edebilirsiniz. Haberimizde İstanbul'da cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz.
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve cemaatle kılınır. Haftada bir gün, Cuma günü öğle namazı yerine kılınır. Cuma namazının kılınış şekli ve önemi İslam dininde ayrı bir yere sahiptir.
Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
Cuma Namazının hükmü
Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.