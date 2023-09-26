İstanbulspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Galatasaray Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'de sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlarla oynadığı son dört maçı kaybeden ve rakip fileleri havalandıramayan İstanbulspor, lig tarihinde üst üste beş mağlubiyet aldığı bir süreç yaşamadı. Teknik direktörsüz olarak bugün mücadele edecek ev sahibi ekipte ilk 11'de kimlerin olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maç kadrosu haberimizde.