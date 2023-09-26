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İstanbulspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 7. haftasında İstanbulspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat stadyumunda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden İstanbulspor, hafta başında teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Okan Buruk göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu sekiz Süper Lig maçının yedisini kazanan sarı-kırmızılılarda bugün ilk 11'de kimleri forma giyeceği merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'leri haberimizde.

16:21 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbulspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

İstanbulspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Galatasaray Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'de sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlarla oynadığı son dört maçı kaybeden ve rakip fileleri havalandıramayan İstanbulspor, lig tarihinde üst üste beş mağlubiyet aldığı bir süreç yaşamadı. Teknik direktörsüz olarak bugün mücadele edecek ev sahibi ekipte ilk 11'de kimlerin olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maç kadrosu haberimizde.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

İSTANBULSPOR

1 David Jensen

4 Mehmet Yeşil

14 Simon Deli

21 Demeaco Duhaney

8 Vefa Temel

10 Eduard Rroca

18 Alassane Ndao

34 Florian Loshaj

9 İbrahim Yılmaz

27 Valon Ethemi

99 Jackson

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

İSTANBULSPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ


Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET

Trendyol Süper Lig 5. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu 2 gol kayderek galibiyette büyük rol oynadı. İlk yarısı 3-0 biten maçta Samsunspor 2. yarıya hızlı başladı ve 2 gol buldu. Emre Kılınç'la 3. gol şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar yeni transfer Hakim Ziyech ve Mauro Icardi iş birliğiyle 4. golü buldu ve maç 4-2 tamamlandı. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde puanını 10'a çıkararak maç eksiğiyle 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.





#İstanbulspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#7. hafta
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