İstanbulspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler
Galatasaray Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Lig'de sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlarla oynadığı son dört maçı kaybeden ve rakip fileleri havalandıramayan İstanbulspor, lig tarihinde üst üste beş mağlubiyet aldığı bir süreç yaşamadı. Teknik direktörsüz olarak bugün mücadele edecek ev sahibi ekipte ilk 11'de kimlerin olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor - Galatasaray maç kadrosu haberimizde.
İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
İSTANBULSPOR
1 David Jensen
4 Mehmet Yeşil
14 Simon Deli
21 Demeaco Duhaney
8 Vefa Temel
10 Eduard Rroca
18 Alassane Ndao
34 Florian Loshaj
9 İbrahim Yılmaz
27 Valon Ethemi
99 Jackson
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
20 Tete
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens