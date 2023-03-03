EYT emeklilik işten çıkış kağıdı
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
İşten ayrılma belgesi SGK’ya verilecek mi?
EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.
SGK işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?
İşverenler, "Sigortalı İşe Giriş" ve "İşten Ayrılış" uygulamasına e-Bildirge şifreleri ile giriş yaparak işten ayrılış bildirgesini görüntüleyebilir. İşten çıkış bildirgesi almak isteyen kişiler, herhangi bir SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'ndan işten çıkış bildirgesini alabilir.
E devletten işten çıkış belgesi nasıl alınır?
e-devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak?
- E-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.
- Gelen ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayıp, tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçiliyor.
- SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa,4/A SSK; BAĞ-KURkapsamında aylık talep ediliyorsa 4/B BAĞKUR seçilip “Başvur”a tıklanacak.
- T.C. Kimlik Numarasıvead-soyad bilgileriekrana otomatik olarak gelecek.Maaş ödemesinin yapılacağı bankaseçilerek, açıklama kısmına bankanıntalep edilen şubesi yazılacak.
- İletişim bilgileri kısmındacep telefonu numarasıbaşına sıfır eklenmeden yazılarak,e-posta adreside eklenebilir.
- Adres bölümündeikametgah bilgisiekrana otomatik olarak gelecek. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılması gerekecek. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.
- BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?”Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.
- İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğuna tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.