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İşten ayrılma belgesi şartı yok: e-devlet başvuru kılavuzu

EYT başvurusu e-Devlet’ten üzerinden alınmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik başvuruları için e devlet portalında kolaylık sağlandı. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek. Emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak. Peki e-devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde.

10:44 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
EYT emeklilik işten çıkış kağıdı

EYT emeklilik işten çıkış kağıdı

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İşten çıkış kağıdı

İşten ayrılma belgesi SGK’ya verilecek mi?

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

SGK işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

İşverenler, "Sigortalı İşe Giriş" ve "İşten Ayrılış" uygulamasına e-Bildirge şifreleri ile giriş yaparak işten ayrılış bildirgesini görüntüleyebilir. İşten çıkış bildirgesi almak isteyen kişiler, herhangi bir SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'ndan işten çıkış bildirgesini alabilir.

E devletten işten çıkış belgesi nasıl alınır?

E-Devlet Sayfasından arama satırına “
4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi
” yazarak aşağıdaki bağlantıya ulaşınız. Açılan sayfadan “
Belge Oluştur
” butonuna basarak, doğrulama kodlu belgenin çıktısını alıp staj yapacağınız işyerine verebilirsiniz.

e-devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak?

  1. E-Devlet
    'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "
    emekli
    " veya "
    gelir
    " kelimesi yazılıyor. "
    Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi
    " seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "
    yaşlılık aylığı
    "nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.
  2. Gelen ekranda “
    Yeni Başvuru
    ” seçeneğine tıklayıp, tahsis talep türü olarak “
    Yaşlılık Aylığı
    ” seçiliyor.
  3. SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa,
    4/A SSK; BAĞ-KUR
    kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/B BAĞKUR seçilip “
    Başvur
    ”a tıklanacak.
  4. T.C. Kimlik Numarası
    ve
    ad-soyad bilgileri
    ekrana otomatik olarak gelecek.
    Maaş ödemesinin yapılacağı banka
    seçilerek, açıklama kısmına bankanın
    talep edilen şube
    si yazılacak.
  5. İletişim bilgileri kısmında
    cep telefonu numarası
    başına sıfır eklenmeden yazılarak,
    e-posta adresi
    de eklenebilir.
  6. Adres bölümünde
    ikametgah bilgisi
    ekrana otomatik olarak gelecek. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılması gerekecek. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.
  7. BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “
    Aylık alıyor mu?”
    Kutucuğunda yer alan “
    Evet
    ” ya da “
    Hayır
    ” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.
  8. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğuna tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.

#eyt
#e devlet eyt başvuru
#e devlet eyt başvurusu
2 saat önce
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İşten ayrılma belgesi şartı yok: e-devlet başvuru kılavuzu
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