İtalya’da OHAL ilan edildi

İtalya’nın Tiren Denizinde yer alan Ischia Adası’nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İTALYA’DA NE OLDU?

İtalya’nın güney batı kıyısında yer alan Napoli Körfezi’nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü sel ve heyelan meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda evin toprak altında kaldığı selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin bir çift ile 3 haftalık bebekleri, 5 ve 11 yaşlarındaki 2 kardeş, 31 yaşındaki bir ada sakini ve bir Bulgar turist olduğu öğrenildi.

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Napoli Valisi Claudio Palomba olayın ardından yaptığı açıklamada, 30 evin sular altında kaldığını, 200’den fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyerek, bölgede 5 kişinin kaybolduğunu ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.