Özgün İtalyada OHAL ilan edildi
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İtalya’da OHAL ilan edildi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ischia’daki doğal afet nedeniyle adada olağanüstü hal ilan ettiklerini, zararların karşılanması için 2 milyon avro (yaklaşık 2,1 milyon dolar) tahsis ettiklerini duyurdu. Meloni, yerel halka yakınlığını belirtirken, yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Peki İtalya’da ne olmuştu? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyada ne oldu?
İtalya

İtalya’nın Tiren Denizinde yer alan Ischia Adası’nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İTALYA’DA NE OLDU?

İtalya’nın güney batı kıyısında yer alan Napoli Körfezi’nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü sel ve heyelan meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda evin toprak altında kaldığı selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin bir çift ile 3 haftalık bebekleri, 5 ve 11 yaşlarındaki 2 kardeş, 31 yaşındaki bir ada sakini ve bir Bulgar turist olduğu öğrenildi.

Napoli Valisi Claudio Palomba olayın ardından yaptığı açıklamada, 30 evin sular altında kaldığını, 200’den fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyerek, bölgede 5 kişinin kaybolduğunu ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İtalya için tehlike çanları çalıyor: Nüfusu 11 milyondan fazla azalacak
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Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2021 yılına ilişkin nüfus tahminlerini güncelledi.
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Buna göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 59,2 milyon olan nüfus, 2030da 57,9 milyona, 2050de 54,2 milyona ve 2070te 47,7 milyona kadar gerileyecek.
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50 yılda nüfusun toplamda 11,5 milyon azalması öngörülüyor.
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Aile sayısının artacağı ancak daha az çocuklu çift olacağı tahmininde bulunan ISTAT, 2041e kadar her 4 aileden sadece 1inin çocuklu bir çiftten oluşmasını bekliyor.
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ISTAT, her 5 İtalyan kentinin 4ünde kırsaldaki her 10 belediyenin 9unda nüfusun azalacağını öngörüyor.
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Söz konusu verilerin, potansiyel bir kriz senaryosunun varlığını teyit ettiği belirtildi.
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25 Eylülde genel seçimlerin yapılacağı İtalyada anketlere göre seçimi kazanması muhtemel aşırı sağcı İtalyanın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri Giorgia Meloni, kampanya döneminde, ülkenin en öncelikli sorununu; nüfusun azalması ve az çocuk yapılması olarak tanımlamış ve iktidara gelirlerse ailenin öncelikli konuları olacağını belirtmişti.
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İtalya için tehlike çanları çalıyor: Nüfusu 11 milyondan fazla azalacak
İtalya için korkutan bir tahmin geldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre (ISTAT) İtalya nüfusu büyük bir düşüşe geçecek. Kurum, ülke nüfusunun 11,5 milyon kadar düşeceğini duyurdu ve olayın gerçekleşeceği tarihi verdi. Ayrıca ülkede "çocuk yapın" hamlesi geldi.


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