Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de ikinci gün etkinlikleri başladı.

İZMİR'DE TEKNOFEST HEYECANI DEVAM EDİYOR

AA'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in ikinci gününde ana sahnede "Hayata Bağlan Korosu", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" takip edilebilecek.

İZMİR TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca sürecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

İzleyicilerin dün ilgiyle takip ettiği hava gösterileri bugün de sürecek. Saat 10.00'da paraşüt atlayışları ile başlayacak gösterilerde gün içinde Türk Yıldızları, Solotürk, Gyrocopter, Bayraktar TB2, BEL-429 (Üzüm Salkımı), Bayraktar Akıncı, S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

TEKNOFEST İZMİR NEREDE?

Teknofest İzmir, Çiğli Havalimanı’nda düzenleniyor.

TEKNOFEST İZMİR’E NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.

ESHOT’un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi’nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aliağa-Torbalı ve Torbalı-Aliağa hattındaki İZBAN seferleri, 12 dakikalık aralıklarla düzenlenecek.

İZBAN’ı Menemen yönünden kullanacak ziyaretçiler, TEKNOFEST alanına ulaşmak için Ulukent İstasyonu’nda inerek, 220 numaralı Ulukent – TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden istifade edebilecek.

İZBAN’ı Alsancak yönünden kullanacak ziyaretçiler ise TEKNOFEST alanına ulaşmak için Egekent İstasyonu’nda inerek, 219 numaralı Egekent – TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden faydalanabilecek.

TEKNOFEST’e ulaşım için deniz yolunu tercih edenler, Konak-Bostanlı deniz otobüsü hattını veya Alsancak-Bostanlı deniz otobüsü hattını kullanabilecek.

Deniz otobüsü kullanacak ziyaretçiler, Bostanlı İskelesi’nde inerek 218 numaralı Bostanlı İskele – TEKNOFEST festival alanı ESHOT ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilecek.

ESHOT’un 218 numaralı Bostanlı İskele -TEKNOFEST festival alanı, 219 numaralı Egekent-TEKNOFEST festival alanı ve 220 numaralı Ulukent – TEKNOFEST festival alanı ring otobüsleri, festival alanına sürekli seferler düzenleyecek.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır.







