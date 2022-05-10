Özgün Kaale almak nasıl yazılır? TDKya göre doğru yazılışı kaale almak mı, kale almak mı?
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Kaale almak nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı kaale almak mı, kale almak mı?

Kaale almak mı yoksa kale almak mı? Bazı sözcükler aynı yazılır fakat farklı tonlarda okunur. Bunlardan biri olan "kaale almak" sıklıkla karıştırılmaktadır. Peki, kaale almak nasıl yazılır? İşte, TDK'ya göre kaale almak kelimesinin doğru yazımı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kaale almak nasıl yazılır? TDKya göre doğru yazılışı kaale almak mı, kale almak mı?
Kaale almak nasıl yazılır?

Uzatılarak telaffuz edilen bazı sözcükler yan yana yazılmaz. Peki, kaale almak kelimesi onlardan biri mi? İşte, cevaplar.

KALE ALMAMAK NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre kaale almak kelimesinin doğru yazımı "kale almak" şeklindedir. Genel olarak pek çok kişi 'a' harfinin uzatılarak okunuyor olmasından dolayı kelimeyi "kaale almak" şeklinde yazıyor olsa da bu kullanım yanlıştır.

KALE ALMAMAK NE DEMEK?

Türkçede yanlış kullanılan daha doğrusu yanlış yazılan pek çok kelime vardır. Her kelime okunduğu şekli ile birebir yazılmamaktadır. Bu kelimelerden biri de kale almamak kelimesidir. Kale almamak kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmek gerekmektedir.

Kale almamak, TDK'ya göre; önem vermemek, hesaba katmamak ve sözünü etmeye değer bulmamak anlamlarına gelmektedir.

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