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Kabe örtüsünün özellikleri

Kâbe örtüsü, Kisve-i Şerif olarak da bilinir ve Mekke'de bulunan Kâbe'yi örten siyah renkli ipekli bir kumaştır. Her yıl Hicri takvimin Zilhicce ayının 9. gününde, Hac sırasında değiştirilir. Peki Kabe örtüsünün özellikleri, örtünün rengi neden siyah? Kabe örtüsünün üzerinde ne yazıyor?

14:14 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Kabe örtüsü özellikleri
Kabe örtüsü özellikleri

Kâbe örtüsü ya da diğer adıyla Kisve-i Şerif; Mekke, Suudi Arabistan'da yer alan Kâbe'yi örten kumaştır. Hicrî takvime göre her yılın zilhicce ayının 9. gününde, Hac sırasında değiştirilir. Üzerinde altın işlemeli hüsn-i hat yazıları bulunan örtü, ipekli bir kumaştan dokunmuş siyah renklidir.

Kabe örtüsü özellikleri

'Kisve' ismi verilen Kabe'nin örtüsü 14 m. uzunluğunda ve 0,95 m. genişliğinde kırk sekiz parçadan meydana gelir; tamamı 638,4 m2’dir. Yukarı kısımdaki Kâbe’nin dört tarafını çevreleyen yazı kuşağı (hizâm) birbirine eklenmiş on altı parçadan oluşur; uzunluğu 45 m., genişliği 0,95 metredir. Bu kuşağın altında yine on altı parçadan meydana gelmiş, ancak birbirine eklenmeden aralarına içlerinde âyet ve esmâ-i hüsnâ yazılı daireler konmuş ikinci bir kuşak vardır. Örtünün kendisi de kitâbeli olarak dokunmuştur.

Kâbe örtüsünün üzerine ne yazıyor?

Birbiri içine giren üçgenler arasında lafza-i celâl, kelime-i tevhid ve “Sübḥânallāhi ve bi-ḥamdihî sübḥânallāhi’l-ʿaẓîm” ibaresi yazılıdır. Örtünün üzerindeki yazılarda altın ve gümüş teller kullanılmıştır. Kâbe örtüsünün üzerine “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah”, “Allah Celle Celalühü”, “Sübhanallahi ve bihamdihi subhanallah El Azim”, “Ya Hannan, ya Mennan” yazıları dokunuyor.

Kabe örtüsü neden siyah?

Her sene Kurban Bayramı'nın ilk gününde değiştirilen Kabe örtüsü, İslamiyetten önce kral ve halkı tarafından örtülüyordu. Kutsal mabedin örtüsü, Abbasi döneminden bugüne kadar hep siyah renk olmuştur. Halife Mehdi, örtünün zarar görmemesi için tek bir kat elbise haricinde bir şey konmamasını istemişti. Memlükler zamanında siyah ve mavi ipekten, Osmanlılar döneminde uzun bir süre yeşil, daha sonra siyah atlastan yapılmıştır. Birbirine tutturulmuş dört parçadan oluşan bugünkü kapı örtüsü 7,5 × 4 m. ebadında olup üzerinde bazı Kur’an âyetleri yer almaktadır.

Kabe, Kurban Bayramının sabahında siyah ipekten yapılmış, altın ve gümüş işlemelerinden oluşan örtüyle değiştirilmektedir.

#Kabe
#Kabe örtüsü
#Kabe özellikleri
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