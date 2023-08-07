Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için nefesler tutuldu! Dünya ve ülke gündemine dair değerlendirmelerin yapıldığı, kritik kararların görüşüldüğü Kabine ne zaman toplanıyor?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.