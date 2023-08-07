Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için nefesler tutuldu! Dünya ve ülke gündemine dair değerlendirmelerin yapıldığı, kritik kararların görüşüldüğü Kabine ne zaman toplanıyor?

Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.