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Kabine yarın toplanıyor: Masada iki kritik konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.

09:27 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Son kabine toplantısı 24 Temmuz'da yapıldı. (Arşiv)

Son kabine toplantısı 24 Temmuz'da yapıldı. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak.

Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

50 yatırımcılı toplantı da gündemde

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.

Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

Toplu sözleşmede ikinci toplantı öncesi ilk değerlendirme

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.


Memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları belirleniyor: Kamu Sen taleplerini tek tek sıraladı
Memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları belirleniyor: Kamu Sen taleplerini tek tek sıraladı

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantı bugün yapılıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranlarının ne olacağı belli olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de refah payının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı toplantının açılış konuşmasında, "Şimdiye kadar hiçbir kamu çalışanını enflasyona ezdirmediklerini belirtti. Peki 7'nci dönem toplu sözleşmesi memur ve memur emeklisi ne istiyor, hangi taleplerde bulunuyor? Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme refah payı belli oldu mu, zam oranı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman tamamlanır? İşte detaylar.


#Kabine toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Tahıl koridoru
#toplu sözleşme
#Mehmet Şimşek
#Vedat Işıkhan
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