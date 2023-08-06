Kabine yarın toplanıyor: Masada iki kritik konu var

Son kabine toplantısı 24 Temmuz'da yapıldı. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak.
Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.
50 yatırımcılı toplantı da gündemde
Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.
Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.
Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.
Toplu sözleşmede ikinci toplantı öncesi ilk değerlendirme
Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.