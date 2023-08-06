Kabine yarın toplanıyor: Masada iki kritik konu var

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantı bugün yapılıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranlarının ne olacağı belli olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de refah payının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı toplantının açılış konuşmasında, "Şimdiye kadar hiçbir kamu çalışanını enflasyona ezdirmediklerini belirtti. Peki 7'nci dönem toplu sözleşmesi memur ve memur emeklisi ne istiyor, hangi taleplerde bulunuyor? Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme refah payı belli oldu mu, zam oranı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman tamamlanır? İşte detaylar.