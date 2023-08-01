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Ekonomi

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu: 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısının yapıldığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, "Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

18:11 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı

7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin ilk toplantı bugün başladı.

İlk toplantı memur konfederasyonları ve 11 hizmet kolundaki yetkili sendikaların temsilcileri ile birlikte yapıldı. Görüşmelerin başladığını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

"Hayırla sonuçlanmasını diliyorum"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülke ve vatandaşlar adına hayırla sonuçlanması dileğinde bulundu.

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kolundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



#Kamu Görevlileri
#7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
#Toplantı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Vedat Işıkhan
14 dakika önce
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