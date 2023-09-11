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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından toplantı tarihi merak konusu oldu. Peki, bir sonraki Kabine Toplantısı ne zaman? 11 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

10:15 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu başta vergisiz telefon satışını bekleyen öğrenciler olmak üzere milyonlar tarafından gündeme geldi. Seçim öncesi açıklanan öğrencilere vergisiz cep telefonu, tablet ve bilgisayar satışı için beklentiler artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. 11 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bir sonraki toplantıda konuyla ilgili detayları paylaşacaklarını söyledi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 5 Eylül tarihinde gerçekleşmişti.

Kabine Toplantısı normal zamanda iki haftada bir gerçekleşiyor. Toplantının 18 Eylül'de yapılması bekleniyor. Ancak toplantı tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

VERGİSİZ TELEFON KABİNE TOPLANTISI'NDA AÇIKLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül tarihli Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Erdoğan, “Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözlerin ülkemizin ve küresel ekonominin şartların da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız” dedi.



#kabine
#kabine toplantısı
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?