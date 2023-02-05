Bingöl'de kar yağışı sürüyor. Meteorolojinin uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de beklenen kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, kırsal alanlarda da 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri, 17 araç ve 115 personelle cadde, sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Biriken karları kamyonlarla taşıyan ekipler, yollarda tuzlama çalışması da yaptı. Bingöl'de yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi, kar tatili olacak mı, okul var mı? Valilik açıklama geldi mi?