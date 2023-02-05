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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem maddesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci olacak. EYT, taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam da masada. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası saat kaçta açıklama yapacak?

14:36 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kabine toplantısı

Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanacak.

Kabine toplantısının gündeminde neler var?

Gündemdeki konular arasında; Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme, kamu işçilerinin zam pazarlığı, yaklaşan seçimler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var.

Bu hafta yasalaşması beklenen EYT'lilere ilişkin düzenleme kabine toplantısının ilk gündem maddesi. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları değerlendirilecek. Çalışma hayatına ilişkin başlıklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası atılacak adımlar bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına karşı izlenecek tutum toplantıda ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Suriye ile başlatılan diyalog süreci de kabine toplantının gündem maddeleri arasında.

Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak?

Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonları, seçim hazırlıkları ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi beklenen 7. yargı paketi kabine toplantısında değerlendirilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası saat 19:00 sularında kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.





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#cumhurbaşkanı erdoğan
#Kabine toplantısı konuları
26 dakika önce
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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor
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