Kadir suresi sesli okunuşunu ve anlamını haberimizden öğrenebilirsiniz. Bu akşam Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Kadir Gecesi. Bu geceye özel indirilmiş sure de bulunmaktadır. Kadir suresinde bu geceyi anlatan ayetler bulunmaktadır. İşte Kadir suresinin sesli okunuşunu ve anlamı…

KADİR SURESİ OKUNUŞUNU DİNLE









Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz Kadir Gecesi ile ilgili hadisinde şunları söyler:

-“Kim inanarak ve sırf Allah rızası için Kadir Gecesi'nde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır."

Peygamber efendimiz Kadir Gecesinde namaz kılmış, Kur'an okumuş, dua ve tefekkürde bulunmuştur.

Peygamberimizin bir başka Kadir Gecesi hadisi de şöyledir;

- “Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan ondan nasibini almıştır."

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

“Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

KADİR GECESİNİ RAMAZAN'IN SON 7 GECESİNDE ARA

“Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!"(Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,) “Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3) “Kadirgecesiniramazan'ınsonongünündekitekgecelerdearayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

Kadir suresi okumak ve dinlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu geceye özel bir sure de bulunmaktadır. Kadir Gecesi'ni anlatan bu sure ile Kadir Gecesi'ni daha da iyi anlayacaksınız.







