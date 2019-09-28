Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika Kahramanmaraş Haberleri
ÖZGÜN HABERLER

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika Kahramanmaraş Haberleri

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İşte kazaya dair son gelişmeler.

Haber Merkezi IHA
Arşiv.

Arşiv.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. U. (31) yönetimindeki 46 NY 532 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan M. E. (41) yönetimindeki 46 AE 157 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör römorku devrilerek işçiler yere düştü. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü E.U. ile traktörün römorkunda oturan A.E. (41) , F.E. (63), E.E. (39), N.K. (46) ve M.E. (68) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.