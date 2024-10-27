Kandil gecesi neler yapılır? Kandil gecesi ibadetleri arasında; namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir ve tesbih çekmek, tövbe etmek ve dua etmek yer alır. Kandil gecesi duası olarak, Allah'tan af ve mağfiret dilemek, dünya ve ahiret için hayırlı isteklerde bulunmak önemlidir. Bu mübarek gecelerde, sevdiklerinizi aradığınızda kandilini kutlamak ve sadaka vermek de yapılması tavsiye edilen

"Kandil gecesi neler yapılır" sorusunun cevabı, bu gecelerin önemini anlamakla başlar. Kandil gecesi dua etmek, bu gecelerin en önemli ibadetlerinden biridir. Samimiyetle yapılan duaların kabul görmesi umulur. Ayrıca, bu gecelerde günahlardan tövbe etmek, Allah'a yaklaşmak için önemli bir adım olacaktır.

Kandil geceleri ibadetleri çeşitlilik gösterir. Bu gecelerde camilere giderek cemaatle namaz kılmak, Kur'an kurslarına katılmak, hayır kurumlarına bağış yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak mümkündür. Kandil gecesi dua ederken, samimi bir şekilde Allah'tan af ve mağfiret dilemek, hayırlı bir ömür ve dünya ve ahiret mutluluğu istemek önemlidir.

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir? Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

Kandil namazı var mıdır?

Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz şekli ayet ya da hadislerde geçmemektedir. Ancak dileyen kimseler Hz Peygamber(sas)'in tavsiyesi olan tesbih namazını bu gecelerde kılabilirler.







