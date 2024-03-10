"Karaman teravih namazı saat kaçta? Karaman teravih vakti ne zaman 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına kısa süre kala teravih namaz saatleri merak ediliyor. Peki, Karaman teravih namazı saat kaçta? Karaman teravih vakti ne zaman 2024?

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de Ankara'da 20:15'de, İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahura, 10 Mart Pazar'ı pazartesiye bağlayan gece kalkılacak.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1; Müslim, “Müsafirin”, 174).

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir.