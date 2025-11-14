Kasım 2025 Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentileri değişti

Türkiye’nin enflasyon ve döviz kuru beklentilerine dair yeni veriler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı. Bakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni değerlendirerek, enflasyon ve ekonomik büyüme konusunda yıl sonu tahminlerini açıkladı. Türkiye’nin ekonomik görünümü, dezenflasyon sürecinin sürmesiyle birlikte, 2025’in sonuna doğru daha istikrarlı bir yön izliyor.

Enflasyon Beklentileri Yükseldi





Merkez Bankası’nın Kasım ayı verilerine göre, yıl sonu enflasyon beklentileri artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı, geçen aya göre biraz daha yükselerek, %31,77'den %32,20'ye çıktı. Ancak Bakan Şimşek, uyguladıkları sıkı para ve maliye politikalarının enflasyonu dengeleme sürecinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Enflasyonun hedeflerle uyumlu şekilde yönetilmesi adına atılan adımların, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından kritik olduğunun altını çizdi.





Dolar/TL beklentileri değişti

Dolar/TL kuru beklentileri, 2025 yıl sonu için küçük bir gerileme gösterdi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 50,6169'a çıktı. Döviz kuru ile ilgili yapılan beklentiler, Türkiye’nin ekonomik politikasına ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara paralel olarak şekillendi.





Cari işlemler açığı ve büyüme beklentileri

Büyüme beklentileri de olumlu yönde revize edildi. Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı, 2025 yılı için %3,4 olarak tahmin edilirken, gelecek yıl için büyüme beklentisi %3,8 olarak öngörülüyor. Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik toparlanma sürecinde olduğu ve büyüme ivmesinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.





Cari işlemler açığı ile ilgili beklentiler de dikkat çekici. Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 20,8 milyar dolardan 20,9 milyar dolara yükseldi. Ancak gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi, 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi. Bu da Türkiye’nin dış ticaret açığına ilişkin daha olumlu bir tablo çiziyor.





Faiz oranları ve politika beklentileri

TCMB’nin politika faizine dair beklentiler de yakından takip ediliyor. Kasım ayı anketine göre, yıl sonu politika faizi beklentisi %38,28 olarak açıklandı. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan toplantılarla ilgili faiz beklentileri ise, faiz oranlarının enflasyonla uyumlu olarak düzenleneceği yönünde. Merkez Bankası’nın faiz politikası, ekonomik istikrarı sağlama açısından büyük önem taşıyor.



