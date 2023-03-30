Kastamonu 5 günlük hava durumu
Kastamonu il merkezi, ilçeleri ve şehrin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan 52 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
KASTAMONU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
KASTAMONU'DA HANGİ KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI?
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.