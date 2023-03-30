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Kastamonu’da kar yağışı etkili oldu: 52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Kastamonu’da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar, Kastamonu’nun il merkezi, ilçeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Kastamonu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:56 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kastamonu 5 günlük hava durumu

Kastamonu 5 günlük hava durumu

Kastamonu il merkezi, ilçeleri ve şehrin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan 52 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

KASTAMONU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kastamonu 5 günlük hava durumu için

KASTAMONU'DA HANGİ KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI?

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle
Ağlı'da 1, Araç'ta 11, Azdavay'da 8, Cide'de 5, İnebolu'da 7, Küre ve Şenpazar'da 10
'ar olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.





#Kastamonu
#kar
#hava durumu
#meteoroloji
#Karaçomak Deresi
42 dakika önce
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