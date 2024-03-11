Kastamonu'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Kastamonu akşam ezanı, akşam namazı ve Kastamonu namaz vakitleri haberimizde.

Kastamonu iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Kastamonu imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Kastamonu namaz vakitleri ve Kastamonu imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kastamonu'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Kastamonu'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:54'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Kastamonu'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Kastamonu'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:12'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Kastamonu'nun Tarihi

Kastamonu, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Frigler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde ise önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur.

Kastamonu'nun Coğrafi Konumu

Kastamonu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Sinop, Çankırı, Çorum ve Bartın gibi illerle komşudur. Doğal güzelliklerle çevrili olan Kastamonu, ormanlarla kaplı dağlık bir coğrafyaya sahiptir.

Kastamonu'nun Nüfusu

Kastamonu, Türkiye'nin orta büyüklükteki illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 400 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, ormancılık ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Kastamonu'nun Posta Kodu

Kastamonu'nun posta kodu 37XXX'dir. Kastamonu'nun farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







