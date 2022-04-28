Kaygana tarifi: kaygana malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Kaygana, sebzeli krep ya da sebzeli omlet de denilen yumurtalı yiyecektir. Peki, kaygana nasıl yapılır? İşte, enfes kaygana tarifi

KAYGANA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-4 adet yumurta

-1 su bardağı un

-1 su bardağı süt

-1/3 demet maydanoz

-1/3 demet dereotu

-3 dal taze soğan

-1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek için:

-1 çay bardağı ayçiçek yağı

KAYGANA TARİFİ YAPILIŞI

1. Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve bu karışıma ilave ederek güzelce karıştırın.

2. İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyip iyice karıştırın. Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocakta ısıtın.

3. Harca 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyun, yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın.

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4. Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde bir miktar yağ ilave ederek bu şekilde pişirin. Sıcak sıcak servis edin.

KAYGANA TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kaygana tarifi hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

KAYGANA TARİFİNİN KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon kaygananın kalori değeri 230/kcal'dir.

KAYGANA NEDİR?

Kaygana yapımı ve görünüşü ile günümüzde yapılan sebzeli kreplere benzemektedir. Daha çok Karadeniz yöresinde yapıldığı görülmektedir. İsteğe göre içerisine çeşitli sebzeler konulabilmektedir. Daha çok sabah kahvaltılarında tüketilmektedir.

KAYGANA İLE YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER TARİFLER

Çeşitli şekillerde yapılan kayganayı birde pırasalı denemelisiniz. Pırasalı kaygana düşündüğünüzden daha lezzetli ve daha doyurucu olabilir. Sizlerde en kısa zamanda deneyebilirsiniz.

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Normal un yerine mısır unu kullanarak yapabileceğiniz mısır unlu kaygananın bu lezzetini de çok seveceksiniz.

Evde sütünüz kalmamışsa size çözüm olarak kaygananızı sütsüz olarak da yapabilirsiniz. Sütsüz kaygana zor zamanlarınızda sizlere oldukça yardımcı olacaktır.

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