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Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Kenan Işık öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık hakkında açıklama geldi! Kenan Işık öldü mü, sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında vefat etti.

10:58 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:12 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kenan Işık'ın sağlık durumu
Kenan Işık'ın sağlık durumu

"Kenan Işık öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kenan Işık neden öldü, hastalığı neydi? " sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu beyin kanaması sonucu 10 yıldır komadaydı. İşte son açıklamalar...

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

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42 dakika önce
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