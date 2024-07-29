Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Kenan Işık öldü mü, sağlık durumu nasıl?

"Kenan Işık öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kenan Işık neden öldü, hastalığı neydi? " sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu beyin kanaması sonucu 10 yıldır komadaydı. İşte son açıklamalar...