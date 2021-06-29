Özgün Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?
DİNİ BİLGİLER

Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?

Bir namazı kılarken vaktin çıkıyor olması namazı bozar mı? Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. Sabah namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanır mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanetin "Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?" sorusuna yanıtı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?
Arşiv

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı:

Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?

  • "Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda alimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, I, 124; İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 397).
  • Diğer mezhepler ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine (Buhârî, Mevâkit, 27) dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 95; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 16-17).
  • Buna göre sabah namazında ihtilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi ile kılınmakta olan namaz bozulmaz."

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
ÖZGÜN
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Namazı bozan şeyler nelerdir?
ÖZGÜN
Namazı bozan şeyler nelerdir?

Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?
ÖZGÜN
Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?

Gülmek namazı bozar mı?
ÖZGÜN
Gülmek namazı bozar mı?

Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?
ÖZGÜN
Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?

Abone Ol Google News
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Dev çukurlar ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Dünya yıldızı <br>imzayı attı

Dünya yıldızı
imzayı attı

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.
Kabus geri döndü

Kabus geri döndü

Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.