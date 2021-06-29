Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?

Bir namazı kılarken vaktin çıkıyor olması namazı bozar mı? Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. Sabah namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanır mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanetin "Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?" sorusuna yanıtı haberimizde.