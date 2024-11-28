Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, hem otomotiv sektörünü canlandırmayı hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Teklifler, 25 yaşını aşmış araç sahiplerine ÖTV'siz yeni araç alım imkânı, şoför esnafı için ÖTV ve KDV'den muaf ticari araç alımı, ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK?

Yeni kanun teklifiyle birlikte 25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan şoför esnafına yönelik düzenlemede gerekçede, ticari araçların daha hızlı yıprandığı ve bakım masraflarının esnaf için büyük bir külfet oluşturduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şoför esnafı, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni araç alımında büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu düzenleme, esnafın yükünü hafifletecek ve daha güvenli taşımacılık yapılmasını sağlayacaktır."

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı. Gerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

ŞOFÖR ESNAFINA ÖTV VE KDV'SİZ ARAÇ İMKÂNI