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ÖTV'siz araç almanın önü açılıyor: Teklif hazırlandı Meclis’e sunuldu

ÖTV'siz araç almanın önü açılıyor: Teklif hazırlandı Meclis’e sunuldu

10:5428/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
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ÖTV'siz ve KDV'siz araç için kanun teklifi verildi
ÖTV'siz ve KDV'siz araç için kanun teklifi verildi

Otomotiv sektörünü hareketlendiren kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre, 25 yaşını aşmış araç sahipleri, araçlarını geri dönüşüme teslim etmeleri halinde Türkiye’de üretilen yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, hem otomotiv sektörünü canlandırmayı hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Teklifler, 25 yaşını aşmış araç sahiplerine ÖTV'siz yeni araç alım imkânı, şoför esnafı için ÖTV ve KDV'den muaf ticari araç alımı, ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesi gibi düzenlemeleri içeriyor.

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK?

Yeni kanun teklifiyle birlikte 25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan şoför esnafına yönelik düzenlemede gerekçede, ticari araçların daha hızlı yıprandığı ve bakım masraflarının esnaf için büyük bir külfet oluşturduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şoför esnafı, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni araç alımında büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu düzenleme, esnafın yükünü hafifletecek ve daha güvenli taşımacılık yapılmasını sağlayacaktır."

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı. Gerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

ŞOFÖR ESNAFINA ÖTV VE KDV'SİZ ARAÇ İMKÂNI

Geçimini tek bir araçla sağlayan şoför esnafına yönelik olarak hazırlanan düzenleme, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa önemli bir vergi avantajı sağlıyor. Şoförler, yeni alacakları araçlarda 10 yıl ticari faaliyet şartıyla ÖTV ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulacak.

#ÖTV'siz araç
#Meclis
#KDV

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