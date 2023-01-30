FBM Tıp Merkezi Diyetisyeni Deniz Tığlı Torun, kış aylarında yaşanan kilo artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Torun, "Havaların soğuması ile birlikte günlük yaşam tarzımızda bazı olumsuz değişiklikler olmaktadır. Bunların başında günlük hareketlerin, adım sayılarının azalması gelmektedir. Üşüme sebebi ile kısa mesafelerde dahi taşıt kullanımı olabilmekte, dışarıda geçirilen vakitler azalmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için kendinize uygun bir ev içi egzersiz alışkanlığı edinebilir veya dışarıda yapabileceğiniz bir aktivite türü bulabilirsiniz. Kış mevsiminde yaşanan duygu durumundaki olumsuz değişimler sebebiyle iştah artışı olmaktadır. İştahtaki bu artış aşırı yeme, yüksek enerjili yiyeceklere yönelmeye sebep olmaktadır. Kış aylarının diğer bir dezavantajı havaların kararması sebebiyle akşamları evde geçirilen vakit uzamaktadır. Maalesef evde geçirilen vaktin uzaması ile televizyon karşısında atıştırma alışkanlıklarında artış gözlenmektedir. Yine kış ayının diğer bir olumsuz yanı D vitamini seviyelerinde gözlenen azalmadır. Bu azalma halsizliğe, yorgunluğa, sağlıksız gıdaların daha fazla tüketme isteğine sebep olur. Bu sebeplerle günlük alınan kalori miktarındaki artış ve artan hareketsizlik ile birlikte kilo alımları yaşanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için iştahı yönetimi ve günlük rutine egzersizi eklemek önemlidir. D vitamini seviyelerinizi özellikle bu aylarda kontrol ettirip tahlil sonucuna göre gereken desteği almanızda önemli fayda var” diye konuştu.