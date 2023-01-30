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Kış aylarında kilo artışına karşı diyetisyenden uyarı

Kış aylarında havaların soğuması ile evlerde geçirilen süre artarak hareketsizliği getiriyor. Hareketsiz yaşam ise kilo artışına neden oluyor. Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kış aylarında kilo artışına karşın uyarılarda bulundu.

16:25 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kış aylarında kilo vermek

Kış aylarında kilo vermek

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kış aylarında bazı sebeplerden dolayı günlük alınan kalori miktarında artış yaşandığını ve artan hareketsizlik ile birlikte kilo alımları yaşanabildiğini söyledi.

KIŞ AYLARINDA KİLO ARTIŞINA KARŞI NELER YAPILMALI?

FBM Tıp Merkezi Diyetisyeni Deniz Tığlı Torun, kış aylarında yaşanan kilo artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Torun, "Havaların soğuması ile birlikte günlük yaşam tarzımızda bazı olumsuz değişiklikler olmaktadır. Bunların başında günlük hareketlerin, adım sayılarının azalması gelmektedir. Üşüme sebebi ile kısa mesafelerde dahi taşıt kullanımı olabilmekte, dışarıda geçirilen vakitler azalmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için kendinize uygun bir ev içi egzersiz alışkanlığı edinebilir veya dışarıda yapabileceğiniz bir aktivite türü bulabilirsiniz. Kış mevsiminde yaşanan duygu durumundaki olumsuz değişimler sebebiyle iştah artışı olmaktadır. İştahtaki bu artış aşırı yeme, yüksek enerjili yiyeceklere yönelmeye sebep olmaktadır. Kış aylarının diğer bir dezavantajı havaların kararması sebebiyle akşamları evde geçirilen vakit uzamaktadır. Maalesef evde geçirilen vaktin uzaması ile televizyon karşısında atıştırma alışkanlıklarında artış gözlenmektedir. Yine kış ayının diğer bir olumsuz yanı D vitamini seviyelerinde gözlenen azalmadır. Bu azalma halsizliğe, yorgunluğa, sağlıksız gıdaların daha fazla tüketme isteğine sebep olur. Bu sebeplerle günlük alınan kalori miktarındaki artış ve artan hareketsizlik ile birlikte kilo alımları yaşanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için iştahı yönetimi ve günlük rutine egzersizi eklemek önemlidir. D vitamini seviyelerinizi özellikle bu aylarda kontrol ettirip tahlil sonucuna göre gereken desteği almanızda önemli fayda var” diye konuştu.



#kilo artışı
#kışın kilo almak
#diyet
#egzersiz
1 saat önce
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Kış aylarında kilo artışına karşı diyetisyenden uyarı
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