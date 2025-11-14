Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16:1714/11/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gözler zorunlu kış lastiği uygulamasına çevrildi. 2025 yılı için alınan yeni karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, sürücüler araçlarında kış lastiği kullanması gereken tarih aralığını merak ediyor. Uygulama kapsamı ve başlangıç tarihi netleşti.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kış lastiği zorunluluğu yeniden gündemde. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, 2025 yılı kış lastiği takma zorunluluğunun hangi tarihlerde uygulanacağını belirledi. Sürücüler artık yeni takvime göre hazırlık yapacak.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR BİTİYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanıyordu. Yeni alınan karar doğrultusunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında olacak.

ÖZEL ARAÇLARDA ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI VAR MI?

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz."

Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceklerini belirtti.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

#kış lastiği
#kış lastiği cezası
#kış lastiği zorunluluğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme sonuçları ne zaman açıklanacak?