KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gözler zorunlu kış lastiği uygulamasına çevrildi. 2025 yılı için alınan yeni karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, sürücüler araçlarında kış lastiği kullanması gereken tarih aralığını merak ediyor. Uygulama kapsamı ve başlangıç tarihi netleşti.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte kış lastiği zorunluluğu yeniden gündemde. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, 2025 yılı kış lastiği takma zorunluluğunun hangi tarihlerde uygulanacağını belirledi. Sürücüler artık yeni takvime göre hazırlık yapacak.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR BİTİYOR?
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanıyordu. Yeni alınan karar doğrultusunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında olacak.
ÖZEL ARAÇLARDA ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI VAR MI?
Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:
Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceklerini belirtti.
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?
Sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.