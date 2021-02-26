Kız isimleri: Kur’an’da geçen kız bebek isimleri listesi

Çocuk sahibi olacak anne ve babalar bebeklerinin cinsiyetleri belli olduktan sonra isim arayışına girerler. Muhafazakâr aileler genellikle bebeklerine isim tercihinde bulunurken Kuran-ı Kerim’de geçen ayetlerden esinlenirler.

KIZ İSİMLERİ LİSTESİ

Kız çocuğuna sahip olacak ebeveynler kız ismleri arasından kadın sahabe adlarını tercih ederler.

İşte, en çok tercih edilen kız isimleri ve Kuran’da geçen kız bebek isimleri:

AHSEN

Ahsen ismi anlamı: Daha güzel, çok güzel ve en güzel anlamına gelir. Kuran-ı Kerim’de Tin suresinde yer alan Ahsen-i takvim kelimesinden gelen Ahsen ismi kız çocuklarına koyulması tercih edilen isimler arasındadır.

kız isimleri

FİRDEVS

Firdevs ismi anlamı: Cennet’in en yüksek derecesi demektir. Kuran-ı Kerim’de Bakara suresinde yer alan Firdevs ismi kız çocuk sahibi olacak ebeveynlerin en çok tercih ettiği isimler arasındadır.

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KEVSER

Kevser ismi anlamı: Cennete bir nehir cennette bir havuzdur. Kuran-ı Kerim’de Bakara suresinde yer alan Kevser ayeti kız çocuklarına konulan isimler arasındadır.

ÖZGÜN Erkek isimleri: Kur’an’da geçen erkek bebek isimleri listesi

kız bebek isimleri

MERVE

Merve ismi anlamı: Merve ismi Mekke’deki bir dağın adıdır. Hac ve umre ibadetleri arasında Merve ve Safa tepeleri arasında yedi defa gidilip gelinir. Merve ismi bundan dolayı İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Yeni doğacak kız çocuklarına konulan ve Kuran-ı Kerim’de geçen bir isimdir.

MERYEM

Meryem ismi anlamı: Abid yani ibadet eden kişi anlamına gelir. İslam dininde önemli olduğu gibi aynı zamanda Hristiyanlık âlemi içinde önemli bir isimdir. Meryem ismi İsa peygamberin annesinin adıdır.

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kuranda geçen kız isimleri

ŞEVVAL

Şevval ismi anlamı: Kuran-ı Kerim’de Bakara suresinde geçen bir isimdir. Yeni doğan kız çocuklarına konulan bu şevval ismi parlak ve güçlü anlamına sahiptir.

ÂMİNE

Âmine ismi anlamı: Hem Kuran-ı Kerim’de geçen bir isim hem de Hazreti Muhammed’in annesinin ismi olan Âmine birçok kız isimleri arasında en çok tercih edilendir. Âmine isminin anlamı inanılır ve güvenilir olan kişidir.

kuranda geçen kız bebek isimleri

AZRA

Azra ismi anlamı: Hem İslam dini için hem de Hristiyanlık âlemi için önemli bir isimdir. Azra ismi el değmemiş, ayak basılmamış kum anlamına gelir. Hazreti Meryem’e verilmiş bir isimdir. Hazreti Meryem, İsa peygamberin annesidir ve Hazreti Meryem İsa peygambere bakire iken hamile kalmıştır. Azra ismi de Hazreti Meryem’e bundan dolayı verilmiştir.

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BELİNAY

Belinay ismi anlamı: Kuran-ı Kerim’de geçen bir isimdir. Belinay isminin anlamı cennete bulunan peygamber çiçeğidir. Yeni doğan kız çocuğuna hem farklı olan hem de Kuran-ı Kerim’de geçen bir isim koymak isteyen ebeveynlerin tercih edebileceği bir isimdir.

ZÜMRA

Zümra ismi anlamı: Hem Kuran-Kerim’de geçen hem de anlamı çok güzel olan bir isimdir. Zümra ismi güzel ve iyi ahlaklı, zeki, bilgili kadın anlamına gelir.

NÜHA

Nüha ismi anlamı: Kuran-ı Kerim’de Taha suresinde geçen bir isimdir. Nüha ismi çok sık rastlanmayan bir isimdir. Kız çocuğuna farklı bir isim koymak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir isimdir. Nüha ismi akıl anlamına gelir.

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kız çocuk isimleri

AYŞE

Ayşe ismi anlamı: Ülkemizde kız çocuklarına koyulan en çok isimler arasında ilk üç sıralamasındadır. Hazreti Muhammed’in eşlerinden biri olan Hazreti Ayşe’nin ismidir. Ayşe ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ayşe ismi rahatlığı, bolluğu ve bereketliliği temsil eder. Huzurlu, mutlu ve bereketli hayat gören anlamı taşır.

FATMA

Fatma ismi anlamı: Ülkemizde kız çocuklarına en çok koyulan isimler arasında ikinci sıradadır. Hazreti Muhammed’in en son kızı olan Hazreti Fatıma’dan gelir. Fatma ismi Kuran-ı Kerim’de geçen bir isimdir ve çocuğunu sütten kesen kadın anlamına gelir. Aynı zamanda Fatma ismi saflığı, temizliği, namusu ve iffeti temsil eder.

ZEYNEP

Zeynep ismi anlamı: Kuran-ı Kerim’de geçen bir kız çocuğu ismidir. Zeynep ismi ülkemizde en çok tercih edilen kız isimleri arasında yer alır. Zeynep isminin en yaygın anlamı babasının süsüdür. Diğer anlamı ise mücevherler ve değerli taşlar anlamındadır.