Kocaeli bayram namazı saati: 2 Mayıs Diyanet Kocaeli bayram namazı kaçta kılınacak?

Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya dair bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta 2022? Kocaeli'de bayram namazı saati ne zaman?

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (DİYANET 2 MAYIS)

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda Kocaeli bayram namazı vakti saat 06.31 olacak.

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (2 MAYIS 2022)

Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07

Ankara: 06.20

Antalya: 06.33

Ardahan: 05.39

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Artvin: 05.42

Aydın: 06.43

Balıkesir: 06.40

Bartın: 06.20

Batman: 05.50

Bayburt: 05.50

Bilecik: 06.31

Bingöl: 05.51

Bitlis: 05.45

Bolu: 06.24

Burdur: 06.34

Bursa: 06.35

Çanakkale: 06.46

Çankırı: 06.16

Çorum: 06.11

Denizli: 06.38

Diyarbakır: 05.54

Düzce: 06.26

Edirne: 06.43

Elazığ: 05.57

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Erzincan: 05.54

Erzurum: 05.46

Eskişehir: 06.30

Gaziantep: 06.06

Giresun: 05.56

Gümüşhane: 05.53

Hakkari: 05.40

Hatay: 06.12

Iğdır: 05.35

Isparta: 06.32

İstanbul: 06.34

İzmir: 06.45

Kahramanmaraş: 06.07

Karabük: 06.19

Karaman: 06.23

Kars: 05.38

Kastamonu: 06.14

Kayseri: 06.11

Kilis: 06.08

Kırıkkale: 06.18

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Kırklareli: 06.40

Kırşehir: 06.16

Kocaeli: 06.31

Konya: 06.25

Kütahya: 06.32

Malatya: 06.01

Manisa: 06.44

Mardin: 05.52

Mersin: 06.17

Muğla: 06.42

Muş: 05.47

Nevşehir: 06.15

Niğde: 06.16

Ordu: 05.58

Osmaniye: 06.11

Rize: 05.48

Sakarya: 06.29

Samsun: 06.04

Siirt: 05.47

Sinop: 06.08

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Sivas: 06.04

Şanlıurfa: 06.00

Şırnak: 05.45

Tekirdağ: 06.40

Tokat: 06.05

Trabzon: 05.51

Tunceli: 05.55

Uşak: 06.36

Van: 05.40

Yalova: 06.33

Yozgat: 06.12

Zonguldak: 06.22

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

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