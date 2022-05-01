Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı'nın 1. günü sabahında kılınan bayram namazı için geri sayım başladı. Birçok vatandaş, bayram namazının nasıl kılındığını ve bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı kaç rekat kılınır? İşte bayam namazına dair merak edilenler...

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki kere kılınır. Ramazan ve kurban bayramlarının ilk günü kılınır. Toplamda 2 rekattır. Diyanete göre bayram namazı cemaatle olduğu sürece cami, ev veya başka mekanlarda kılınabilir. İşte bayram namazı kılınışı:

Bayram Namazı Kılınışı

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

REKLAM

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

REKLAM

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

REKLAM

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Bayram Namazı Evde Kılınır Mı?

Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

2 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.34

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.20

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.45

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.35

REKLAM

ÖZGÜN Ramazan Bayramı namazı kaçta kılınacak: 2 Mayıs 2022 Diyanet il il bayram namazı vakitleri