Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi. Buna göre on bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart'a idrak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatili için şimdiden plan yapanlar tatil tarihini sorguluyor. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün? İşte haberin detayları.