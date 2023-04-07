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Son teravih ve son oruç hangi gün?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın 16 gününü geride bıraktığımız şu günlerde son teravih namazının ne zaman kılınacağı Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan ayının 26. gecesi Kadir Gecesi idrak edilecek. Peki 2023 Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak? Son oruç hangi gün? İşte soruların cevapları.

10:56 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayının ilk günü itibarıyla kılınmaya başlayan teravih namazının hangi günde son bulacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Son teravih namazının hangi gün kılınacağına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYININ SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK? SON ORUÇ HANGİ GÜN?

2023 Ramazan ayının son teravih namazı
19 Nisan Çarşamba
yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak.
20 Nisan Perşemb
e günü Arife günü orucun son günü olacak.
  1. Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
  2. Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
  3. Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



#Ramazan
#Kadir Gecesi
#son teravih
#son oruç
#Ramazan Bayramı
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