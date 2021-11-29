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Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?

Kocaeli'de 30 Kasım yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar "Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Kocaeli’de okullar tatil mi edildi?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 20 Kasım Salı günü Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaelide yarın okullar tatil mi?
okullar tatil mi

Ülke genelinde lodos etkisi sürüyor. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 30 Kasım Salı eğitime ara verildi. İstanbul'un ardından Kocaeli'de de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama geldi.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

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