Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?

Ülke genelinde lodos etkisi sürüyor. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 30 Kasım Salı eğitime ara verildi. İstanbul'un ardından Kocaeli'de de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama geldi.
KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.
Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.