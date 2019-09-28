Kompresör Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakımları yapılmayan kompresör sistemleri hem verimsiz hem de gürültülü çalışır. Bu nedenle yüksek oranda enerji kullanan makineler işletmeler için maddi külfete dönüşecektir.

Her kompresörün bir bakım ve kullanım talimatı bulunur. Söz konusu talimatlara uygun kullanılan kompresörler hem daha uzun süre kullanılırken hem de daha verimli kullanılacaktır. Kompresör bakımı aksamları ile ele aldığımızda;

Mekanik aksamları ilk bakıma ihtiyaç duyan bölgeleri olacaktır. Daimi olarak bir hareket içinde olan mekanik aksamlar, yıpranmaya ve aşınmaya çok müsait alanlardır. Vidalı kompresör modellerinde ciddi oranda verim artışı sağlayan bakım çalışmaları, diğer kompresör sistemlerinde de önemli yer tutar.

Vidalı Kompresörlerde Bakım Nasıl Yapılır?

Vidalı kompresörlerde ve tüm kompresörlerde döngü çalışma saati olarak kayıt altına alınmaktadır. Yani bir kompresörün kullanım süresi onun otomobillerde olduğu gibi km saati olarak düşünülebilir. Pek çok kompresör modelinde üreticinin vermiş olduğu bakım saat aralıkları yer alır. Saat takibi de yine kompresör üzerinde yer alan çalışma saati göstergesinden takip edilebilir.

Kompresör bakımlarında en çok değiştirilen parçaları şu şekilde sıralayabiliriz.

• Yağ

• Yağ filtresi

• Hava filtresi

• Emiş takımı

• Vidalar

• Rulmanlar

Kompresörlerde en çok bakıma ihtiyaç duyan parçalardır. Her ne kadar basit bir filtre değişimi olarak görülse de her arızanın temel kaynakları vardır. Bakım sırasında bu kaynakların tespit edilmesi ve bakım süresini uzatmak için bir takım önlemleri, yetkili personel kolaylıkla tespit edebilirken, işin uzmanı olmayanlar mevcut hali ile filtre çıkartıp takmaktan öteye önlem alamayacaktır. Bu nedenle kompresör tamiri ve bakımı için mutlaka bakım personeli çağırmanız tavsiye edilmektedir.

Pistonlu Kompresörlerde Bakım Nasıl Yapılır?

Pistonlu kompresörlerde bakım, yine saat döngüsü üzerine yapılmaktadır. Kompresör servisihizmetiyle bakım her ne kadar uzun süreli aralıklarla yapılabilir olsa da, kompresör içinde ki yağ sıklıkla bozulabilir. Bu bozulmaya bağlı olarak yağın kontrol edilmesi ve sorunlu durumlarda değiştirilmesi uzman kompresör bakımcısı olmayanlar tarafından da yapılabilir.

Kompresör Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

• Kompresör çalışır halinde bakım ve parça değişimi yapılmamalıdır.

• Kompresörün bakım öncesinde enerjisinin tamamen kesildiğinden emin olunmalıdır.

• Yağ deposu kontrolü yapılmalıdır.

• Yağ filtresi kontrolü yapılmalıdır.

• Kompresörün kullanıldığı yer kontrol edilmelidir.

• Yağ seviyesine dikkat edilmelidir.

• Bakım öncesinde hata alınıp alınmadığı bilinmelidir.

• Kompresör bakımı uzmanına yaptırılmalıdır.